Эксперты назвали шансы Медведева выиграть турнир «Большого шлема» в 2022 году

Россиянин Даниил Медведев потерял звание первой ракетки мира после неудачного выступления в Индиан-Уэллсе. Однако Даниил всё равно остаётся одним из главных фаворитов любого турнира, в котором принимает участие.

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Тем не менее букмекеры считают, что вряд ли россиянин сможет выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. Медведев уже успел дойти до финала Australian Open, где проиграл Рафаэлю Надалю. На «Ролан Гаррос» россиянин исторически выступает слабее, а участие в «Уимблдоне» пока под вопросом. По крайней мере, британские политики уже высказали опасения по поводу участия россиян в соревнованиях.



Поставить на то, что Медведев выиграет турнир из серии «Большого шлема» в 2022 году, можно с коэффициентом 2.90, это примерно 38% вероятности. Поставить на то, что Даниил не сможет победить хотя бы на одном из трёх оставшихся главных теннисных событий года, можно за 1.36 (62%).

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