«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Виталия Славина на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на 3-й матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Москва – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.78.



«Ещё до начала этой серии я дал прогноз, что армейцы порвут земляков в четырёх матчах подряд. Все к этому и идёт: на своём льду красно-синие взяли верх – 3:2 и 4:2. Причём во втором случае – без вариантов. Почему? Потому что ЦСКА забивал строго тогда, когда это требовалось. В следующей смене, после того как бело-голубые дважды сравнивали счёт.



О чём это говорит? Сергей Фёдоров и его бойцы полностью контролируют ход серии и расходуют ровно столько сил, сколько необходимо. Не более, но и не менее. Ибо цель не просто пройти «Динамо», а взять Кубок Гагарина – 2022. Опять же – это как задача-минимум, так и, соответственно, максимум.



После того как суперветеран Попов в Парке легенд на 43-й минуте сделал счёт 4:2, динамовцы уже по традиции нынешнего плей-офф выбросили белый флаг – рокировали вратарей. В тот раз вместо Бочарова вышел другой ультрааксакал Ерёменко. В этом самое уязвимое место команды Алексея Кудашова – не тянут голкиперы. Что в кубках априори чёрная метка.



Но и это ещё не всё! В который раз проваливает плей-офф самый дорогой российский игрок КХЛ Шипачёв. Капитан «Динамо» ничего не показал на Олимпиаде в Пхёнчхане и в Пекине, а теперь исчез с радаров даже в местной лиге. Если вожак в ауте, что требовать с остальных?!



Так что я бы поставил на победу ЦСКА – пусть и за пределами основного времени. Вторую ставку можно сделать на тотал – будет заброшено не менее пяти шайб», — сказал Славин.

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