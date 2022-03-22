«Авангард» — «Металлург»: эксперты назвали фаворита третьего матча серии КХЛ

22 марта в Балашихе состоится третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «ястребов».
Вайсфельд оценил шансы «Металлурга» выиграть серию у «Авангарда» с 0-2.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, а успех «Металлурга» оценён в 2.74. Заключить пари на ничью предлагается с коэффициентом 4.15.
Букмекеры уверены, что 3-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.18. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.
Гол на первой минуте идёт за 13.50, гол в пустые ворота — за 2.90, а гол в меньшинстве — за 7.00.
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Почему «Металлург» не сможет обыграть «Авангард» в третьем матче серии?
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