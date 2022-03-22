«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Авангард» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Авангарда» за 2.32.



«Мне кажется, что «Магнитка» всё, и продолжает так казаться, даже когда перекрещусь. 15 пропущенных в двух матчах шайб говорят о чем угодно, кроме готовности к плей-офф. «Магнитка» оказалась неготовой к игре на измор, а по-другому сейчас серии плей-офф не выигрываются. Совсем недавно нам казалось, что «Барыс» — ого-го, казахстанцы молодцы. Но на самом деле они оказались еще более не готовы к плей-офф. А «Авангард» — не «Барыс», в плей-офф «ястребы» не играют, а в каждом матче выгрызают нужный им результат. Иногда этого не получается, и результат выгрызают из тебя, как дважды сделал «Ак Барс», но чаще все-таки выходит.



Нет, конечно, «Авангард» еще тот мастер проигрывать домашние матчи, что он показывал на протяжении двух серий с вышеупомянутым «Ак Барсом». И, вполне вероятно, дома «ястребы» будут менее упертыми и напористыми, чем в гостях, – так у них выходит. Но тут, как ни крути, приходится возвращаться к тому, с чего начал: «Магнитка» все. Во всех аспектах: игровых, психологических, волевых. Да, уровень профессионализма не позволит уральцам совсем уж в открытую слить два оставшихся матча. Более того, при счете в серии 0-3 «Магнитка» вполне может и зацепиться за одну игру, с учетом того, что «Авангард» при таком преимуществе наверняка станет более мягким – по крайней мере, на одну-две игры. Но только при счете 0-3, и только ненадолго.



А первый домашний матч «Авангард» из «Магнитки» снова выгрызет. Сколько при этом будет заброшено шайб, одному Богу известно. Мне кажется, что соперники свое уже назабивали, и впереди нас ждут не слишком насыщенные голами матчи. Но как будет – так будет. И в любом случае третий матч серии «Авангард» возьмёт. Пусть и с небольшим преимуществом, в одну-две шайбы, но, предполагаю, в основное время», — сказал Лебедев.