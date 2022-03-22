«Спартак» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Гагарина

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА.



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 1.84.



«Накануне третьего матча у Бориса Миронова был юбилей, а значит, команда обязана порадовать своего тренера.

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Во второй игре было минимум ярких моментов и шансов, все были аккуратны и строги, хотя армейцы выглядели настойчивее. Встреча легко могла уйти в овертайм, но рикошет от собственного игрока сделал счёт 2:1 в пользу хозяев площадки.



У СКА больше мастеровитых игроков, состав краше и глубже. Но у красно-белых больше терпения, физически команда вообще не уступает фавориту серии. «Спартаку» в первой встрече очень сильно помогли хоккеисты ВХЛ, которые вернулись в «Химик» и теперь должны вытягивать свой поход плей-oфф.



Вряд ли игра в Москве станет знаменательнее второй в Санкт Петербурге. Всё будет упираться в хладнокровие и количество использованных моментов. Данек смотрится солидно, но по ходу сезона он не показал стабильности. Сейчас она ему необходима, чтобы держать «Спартак» на плаву. Ещё один жирный минус — большинство красно-белых.



Я выберу ИТБ 2 «Спартака», потому что команде не хватило именно второй шайбы. Сдерживать забивающий СКА на постоянной основе очень сложно, нужно больше забивать для своего же комфорта. Оборона питерцев не идеальна, поэтому ИТБ 2 реалистичен», — сказала Миронова.

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