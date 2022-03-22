«Авангард» — «Металлург»: ставка Владимира Вуйтека на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург».
Ставка: победа «Авангарда» за 2.25.
«Первые два матча в Магнитогорске получились очень результативными, сначала «Авангард» разгромил соперника со счётом 8:1, а затем выиграл 7:5. Сейчас серия переезжает в Балашиху, где «Авангард» постарается завершить серию, сейчас он ведёт 2-0, и если одержит две победы, то выйдет в финал конференции.
Почему «Металлург» проиграет «Авангарду» и третий матч серии?
На своём льду «Авангард» должен победить, он сейчас выглядит сильнее «Металлурга». Омичи не допустят расслабленности после двух уверенных побед, они сыграют с максимальным настроем и победят в основное время.
Магнитогорцы не смогут что-то противопоставить сопернику и проиграют ему третью встречу подряд. Конечно, разгрома я не жду в этой игре, но если сейчас «Металлург» проиграет, то в следующем матче «Авангард» добьётся лёгкой победы. Сейчас жду победу хозяев с разницей в 1-2 шайбы.
Сейчас команды не забросят столько, как это было в первых двух матчах, но как минимум пять раз шайба побывает в воротах», — сказал Вуйтек.
«Авангард» — «Металлург»: когда начало 3-го матча, где покажут?
Вайсфельд оценил шансы «Металлурга» отыграться с 0-2 и пройти «Авангард».
Дарья Миронова дала прогноз на 3-й матч «Авангард» — «Металлург».
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