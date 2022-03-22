«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Спартак» — СКА.



Ставка: победа СКА за 2.05.



«Сдаётся мне, что свою лебединую песню «Спартак» в первом матче серии уже исполнил. Ведь на тот матч можно взглянуть и с другой стороны: посмотрите, какие у нас бывают результаты первых матчей на первых предсезонных турнирах. Там иногда такое случается, что глаза на лоб лезут.

«Спартак» — СКА, 3-й матч: когда начало, где покажут.

И это объяснимо: народ задрался тренироваться, нагрузки снижены, команда «летит». Но всё это быстро заканчивается. Так, в принципе, и получилось у красно-белых в первом матче. Но дальше-то «Спартаку» с каждой последующей игрой будет всё тяжелее. И совсем не потому, что он будет играть хуже, хотя и это тоже: лёгкости первого матча уже не будет. Просто в СКА не дети собрались, они с каждым последующим матчем всё лучше понимают, как этот «Спартак» разбирать на запчасти, и будут разбирать.



Поэтому без особого труда можно предположить, что третий матч завершится приблизительно так же, как и второй. То есть, с одной стороны, СКА будет ещё лучше ориентироваться в сопернике, но при этом у красно-белых появится дополнительная мотивационная составляющая, связанная с домашней площадкой и своими болельщиками. А уж как в Москве умеют болеть против Питера – не мне вам рассказывать.



Вот и получается, что на выходе мы поимеем минимальную по преимуществу победу СКА, которая вполне может и не вписаться в рамки основного времени, но, скорее всего, всё-таки туда впишется. Вряд ли будет заброшено много шайб – питерцы уже вцепились и вгрызлись. То есть те же самые 2:1, ну, может быть, 3:2 в пользу СКА», — сказал Лебедев.

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