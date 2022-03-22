Аманда Анисимова — Шелби Роджерс: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Майами

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Майами Аманда Анисимова — Шелби Роджерс.



Ставка: победа Роджерс с форой (+4) за 1.78.



«Турнирная судьба свела в первом круге турнира в Майами двух представительниц США Аманду Анисимову и Шелби Роджерс. В прошлом году на американском грунте в Чарлстоне был во многом равный трёхсетовый матч, в котором сильнее оказалась Шелби. Непохоже на то, что сегодня в Майами что-то изменится.

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У Аманды явно пик формы пока пришёлся на январские турниры в Австралии. На мгновение даже показалось, что все её проблемы позади и она вновь начнёт оправдывать ожидания. Но продолжения не последовало. В Дубае было необязательное поражение от Бренгл. Чуть более недели назад в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем снялась после двух сетов сражения с Фернандес. Далеко не факт, что Аманда сможет вытянуть затяжной поединок с Роджерс.



У Шелби, наоборот, не самые удачные были стартовые турниры. В Индиан-Уэллсе отступать было некуда, так как нужно было защищать прошлогодний четвертьфинал. Итогом стал третий круг с победой по турнирной сетке над Остапенко. Не справилась только с Фернандес, но выиграла при этом сет.



Несомненно, по своему потенциалу Аманда выглядит интереснее, не зря не так давно подбиралась к топ-20. Но Роджерс традиционно на домашних турнирах демонстрирует свою лучшую игру, в чём можно было уже убедиться по Индиан-Уэллсу. Думаю, стоит ждать равной игры здесь сегодня и заиграть ставку на плюсовую фору по геймам», — сказал Панков.

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