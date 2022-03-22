«Авангард» — «Металлург»: прямая трансляция Кубка Гагарина, смотреть онлайн

22 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале KHL.

Почему «Металлург» проиграет «Авангарду» и третий матч серии?

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.74.



Букмекеры уверены, что 3-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.18. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.



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