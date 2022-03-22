«Спартак» — СКА, смотреть прямую трансляцию онлайн 3-го матча серии Кубка Гагарина

22 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Прямая трансляция матча доступна на телеканале «Матч ТВ».

Прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии «Спартак» — СКА.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех москвичей оценён экспертами в 3.22. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.



Букмекеры считают, что третий матч серии «Спартак» — СКА в плей-офф КХЛ будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.



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