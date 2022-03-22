«Спартак» — СКА: эксперты назвали фаворита третьего матча серии Кубка Гагарина

22 марта в Москве состоится третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Счёт в серии пока ничейный — 1-1.

«Спартак» — СКА, 3-й матч: когда начало, где покажут.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям из Санкт-Петербурга. Поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех москвичей оценён экспертами в 3.22. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.



Букмекеры считают, что третий матч серии «Спартак» — СКА в плей-офф КХЛ будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии.

Дарья Миронова дала прогноз на 3-й матч серии «Авангард» — «Металлург».



Роман Ротенберг: СКА знает, что может быть намного лучше.

Прогноз Дарьи Мироновой на третий матч серии «Спартак» — СКА.