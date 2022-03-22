Букмекеры оценили шансы английского финала в Лиге чемпионов

В 1/4 финала Лиги чемпионов вышли по 3 английских и испанских клуба, а также немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». Эксперты назвали шансы увидеть английский финал в главном еврокубковом турнире в этом сезоне.
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Поставить на то, что в финале сойдутся две английские команды, можно с коэффициентом 2.40. Борьбу за трофей продолжают «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и действующий победитель турнира — «Челси». Обратный исход предлагается с котировкой 1.50.
А вот в испанский финал эксперты совсем не верят. Поставить на то, что в финале сыграют два испанских клуба, можно с коэффициентом 80.00.
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой», «Ман Сити» — с «Атлетико», «Челси» — с «Реалом», а «Вильярреал» — с «Баварией».
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