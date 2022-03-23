«Динамо» — ЦСКА: эксперты оценили шансы красно-синих выиграть серию всухую

23 марта состоится четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Красно-синие ведут в серии со счётом 3-0.
Почему четвёртый матч с ЦСКА станет для «Динамо» последним в плей-офф?
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Динамо» оценён экспертами в 2.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.
Букмекеры не уверены, что 4-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.
Прогноз Владимира Вуйтека на 4-й матч серии «Салават Юлаев» — «Трактор».
Кудашов: по содержанию игры к хоккеистам «Динамо» претензий нет.
The Athletic назвал Шестёркина лучшим вратарём НХЛ.
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