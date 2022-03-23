«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Трактор».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.76.



«Не знаю, как сейчас, но в Советской Армии существовал такой вид документации и литературы, который вроде бы не считался секретным, но все равно имел гриф «Для служебного пользования». Чуть ниже, в скобках, была приписка: «Из части не выносить!». Разница заключалась в том, что за утрату секретного документа полагалась статья и срок, а за утрату документа с грифом «ДСП» ограничивались дисциплинарными мерами воздействия вроде нарядов вне очереди.

«Салават Юлаев» — «Трактор»: когда начало 4-го матча, где смотреть.

Мне кажется, что обе наши уральские команды – «Магнитка» и «Трактор» — имеют очень похожий гриф. Что-то вроде: «Только для использования в регулярном чемпионате». Они настолько погрузились в междусобойчик, кто из них круче на Востоке и в целом в КХЛ, что совсем забыли: КХЛ регулярным чемпионатом не ограничивается (иногда, конечно, ограничивается, но это отдельный случай). Обе команды блестяще прошли не совсем, но все-таки достаточно продолжительный сезон. Но они играли в хоккей.

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Правда, «Трактор» оказался к этому не готов чуть меньше «Магнитки», которая летит «Авангарду» практически без шансов. У челябинцев против «Салавата» все-таки шансы есть, «Трактор» не укатывается в одну калитку, но из трех проведенных против уфимцев матчей сумел зацепиться лишь за один. И в том матче «Салават» дал челябинцам поиграть в хоккей, а больше не дает.



Предположу, что и в четвертой игре тоже не даст. А значит, сумеет довести этот матч до победы. Победят уфимцы, как я думаю, в основное время, опять-таки с минимальным преимуществом в счете, ну или как максимум с преимуществом в две шайбы. После чего «Трактору» можно будет, как говорится, сушить вёсла», — сказал Лебедев.

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