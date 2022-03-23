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«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.23.

«Третий матч этой серии оставил бы у меня гнетущее впечатление, будь я болельщиком московского «Динамо». Вроде бы все уже ходы предпринял главный тренер Алексей Кудашов. И звенья тасует, и вратарей меняет – выходит фартовый ветеран Александр Ерёменко и во втором периоде «Динамо» давит армейцев как чугунный пресс (19:5 по броскам), забивая гол и сравнивая счёт.

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Но все равно всё заканчивается победой ЦСКА в основное время (2:1), причем победный гол, словно по насмешке судьбы, забивает Семен Панкратов – бывший форвард «Динамо», от которого отказались в прошлое межсезонье.

Просто ЦСКА – более мастеровитый клуб, там лучше вратарь, посильнее защита, поострее форварды. И более мобильная и динамичная игра, чем у динамовцев. Тем более Сергей Федоров как главный тренер отлично управляет своим коллективом — и ЦСКА в семи матчах плей-офф одержал семь побед. Восьмая – не за горами…

Я бы в этом матче взял кэф 2,23 на то, что ЦСКА победит в основное время и выйдет в финал Западной конференции. Затягивать серию нет смысла, лучше побольше отдохнуть», — сказал Лысенков.

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