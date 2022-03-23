«Салават Юлаев» — «Трактор»: ставка Владимира Вуйтека на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.05.
«В прошлом матче «Салават Юлаев» на своём льду одержал победу со счётом 3:1 и повёл в серии 2-1. В предстоящем матче для меня фаворит Уфа, думаю, что она снова выиграет и будет в шаге от того, чтобы выйти в финал конференции.
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Сейчас «Салават Юлаев» выглядит сильнее «Трактора», даже играя без легионеров, так как у него есть поставленная игра, и без некоторых лидеров команда способна играть на том же высоком уровне.
Матч получится непростым для обеих команд, и я бы не исключал возможность дополнительного времени, поэтому подстрахуюсь и поставлю на победу «Салавата» с учётом овертайма. Жду победу хозяев с небольшим перевесом, счёт будет 4:2 или 3:2 в пользу подопечных Томи Лямся. «Салават Юлаев» на своём льду забросит минимум три шайбы, так как при поддержке своих болельщиков он играет в атакующий хоккей и создаёт много голевых моментов», — сказал Вуйтек.
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