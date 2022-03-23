«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на встречу Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» за 2.32.
«Конечно, Уфа в этой серии творит чудеса, победив уже два раза в последних трёх матчах. Все понимают, что «Салават Юлаев» остался без своих культовых легионеров и очень тяжело играть, когда в атаке нет Хартикайнена и Маннинена, а в воротах – Метсолы.
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Причём «СЮ» побеждает, и вот в третьем матче на своей площадке взял верх над мощным «Трактором», который очень здорово выглядел в регулярке.
Но думаю, что челябинцы четвёртый матч возьмут и сравняют счёт в серии. Мне трудно поверить в то, что «Салават Юлаев» и дальше так будет выносить «Трактор» — очень хороший и сильный клуб без слабых мест.
Я бы в этом матче взял кэф 2.32 на то, что «Трактор» победит в основное время и сравняет счёт в серии», — сказал Лысенков.
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