«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч 2-го раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 3.26.



«Александр Македонский, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?» — спрашивал герой бессмертного «Ревизора». А мы, вторя ему, констатируем, что Александр Ерёменко, конечно, герой, но даже с ним «Динамо» выиграть не смогло. А ведь это был последний козырь, брошенный тренерским штабом бело-голубых на стол. И козырь этот, увы, не сыграл, хоть положительный результат был как никогда близок.

«Динамо» — ЦСКА: когда начало 4-го матча, где покажут?

3-0 в серии до четырёх побед – это палка о двух концах, и очень трудно понять, какой из них стукнет. С одной стороны, динамовцы могут бросить играть. Внешне этого никто, кроме тренеров, не заметит (профессионалы же!) там момент не доиграл, там в стык не пошёл, там под шайбу не лёг – всё это и копится, и накапливается до четвёртого подряд проигрыша. Но может случиться и противоположный сценарий, когда проигрывающая команда превращается в своеобразный аналог трёхсот спартанцев. Надолго этого психологического импульса, конечно, не хватит, но на один матч может хватить вполне. Какой из вариантов сработает?



И на другом конце площадки тоже возможны варианты. С одной стороны, психологически одной ногой стоящая в финале конференции команда может позволить себе расслабиться – хотя бы на один матч или даже на целых два, но не более. Как это было у «Авангарда», который позволил себе расслабиться при счёте 3-0 с «Ак Барсом». Но, с другой стороны, у ЦСКА есть опыт, как они дорасслаблялись со СКА, тоже ведя в серии 3-0. А Фёдоров, конечно, будет настраивать команду закрыть эту лавочку к чёртовой матери в четвёртом матче и спокойно готовиться к финалу. Какой вариант сработает тут?



Я предполагаю, что полуфинальную лавочку ЦСКА всё-таки закроет уже здесь и сейчас, то есть в четвёртом матче. Даже есть большое подозрение, что на этот раз это будет не мучение с минимальным преимуществом в счёте, а нечто более голеобильное. Бело-голубым отступать некуда, могут пойти «шашки наголо», чем окажут армейцам большую услугу.



Итак, победа ЦСКА в основное время с преимуществом от двух шайб и более. И по фигу, будет там Ерёменко в воротах или не будет», — сказал Лебедев.

Почему четвёртый матч с ЦСКА станет для «Динамо» последним в плей-офф?

Илья Воробьёв: когда буду писать мемуары, подумаю, чего не хватало «Металлургу».

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Спартаком» в третьем матче.

«Колорадо» — «Ванкувер»: как же хорош Ничушкин!