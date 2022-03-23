Миедлер/Эрлер — Кьюм/Риеди: прогноз Сергея Фомина на матч парного турнира в Биле

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Биле Миедлер/Эрлер — Кьюм/Риеди.



Ставка: победа Кьюма/Риеди с форой (+3.5) за 1.82.



«Крайне интересная встреча нас ожидает в первом круге челленджера в Швейцарии. Два местных таланта встретятся с австрийским дуэтом.

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Миедлер/Эрлер довольно опытная пара. Вместе играют уже не первый сезон. Оба мощно подают, неплохо играют у сетки. Очень явным минусом можно отметить то, что австрийцам попросту не хватает стабильности. Это сказывается как в одиночной игре, так и в парных матчах. Большинство своих встреч они затягивают, даже когда играют с оппонентами более низкого уровня.



Кьюм/Риеди — два талантливых игрока из Швейцарии. Оба были топ-10 по юниорам, вырисовываются большие перспективы. Вместе в парном разряде играли мало и только по юниорам. Но при этом однозначно между игроками есть взаимопонимание, так как зачастую проводят совместные тренировки. Представители Швейцарии обладают мощными подачами, особенно Кьюм.



Мы считаем, что два местных таланта способны навязать борьбу австрийцам. Победить будет сложно, но, учитывая то, что корт довольно быстрый и оба при подачах, холдить по силам», — сказал Фомин.

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