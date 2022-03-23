«Салават Юлаев» — «Трактор»: прямая трансляция Кубка Гагарина, смотреть онлайн

23 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Владимир Вуйтек дал прогноз на 4-й матч серии «Салават Юлаев» — «Трактор».

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех уфимцев оценён экспертами в 2.76. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.86.



Букмекеры сомневаются, что четвёртый матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.72. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.



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