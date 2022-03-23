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«Динамо» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча Кубка Гагарина онлайн

«Динамо» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча Кубка Гагарина онлайн
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23 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Почему четвёртый матч с ЦСКА станет для «Динамо» последним в плей-офф?

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Динамо» оценён экспертами в 2.80.

Букмекеры не уверены, что 4-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

После трёх матчей в серии со счётом 3-0 лидирует ЦСКА.

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