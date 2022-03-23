Эксперты: Польша — главный фаворит стыковых матчей ЧМ-2022 после отстранения России

24 марта пройдут полуфиналы стыковых матчей отборочного европейского турнира ЧМ-2022. К сожалению, сборная России не сыграет в них, нашу команду отстранили от соревнований. Таким образом, сборная Польши без борьбы вышла в финальный раунд.

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Сразу после этого букмекеры скорректировали коэффициенты. По их оценке, Польша — главный фаворит на поездку на ЧМ-2022. Поставить на то, что поляки поедут в Катар, можно с коэффициентом 1.65. За 2.05 можно сделать ставку на Португалию или Италию, при этом обе эти сборные никак не смогут поехать на чемпионат мира, поскольку находятся в одном пути.



За 3.20 можно поставить на Австрию, а за 3.50 — на Швецию. Шансы Уэльса оценили коэффициентом 3.80. Матч сборных Украины и Шотландии перенесли на лето, сделать ставку на любую из этих команд можно с коэффициентом 4.00. Шансы Чехии аналитики оценили котировкой 5.50.



Аутсайдеры — Турция и Северная Македония, попавшие в одну часть сетки с Италией и Португалией. На турецкую сборную можно поставить за 12.00, а на македонцев — за 65.00.

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