Португалия – Турция: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на стыковой матч 1/2 финала отбора к ЧМ-2022 Португалия — Турция.



Ставка: победа Португалии и ТБ 1.5 за 1.60.



«Первые стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира в Катаре. На стадионе «Драгау» в Порту сборная Португалии будет принимать сборную Турции.

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Португальцы сами себе поднагадили в группе и проиграли в последнем матче Сербии. Теперь надо решать задачу в стыковых матчах. Если они пройдут сборную Турции, то впереди будет победитель пары Италия – Северная Македония. Таким образом, кто-то из топовых сборных, как мы понимаем, на чемпионат мира не отправится.



Турция с приходом Штефана Кунца добавила в организации. Мы всегда знали, что у сборной Турции хороший подбор игроков, но не хватало структурности, с приходом же немецкого специалиста она появилась. Турки неплохо смотрелись в последних матчах, выигрывали и одержали победу в решающем матче в Черногории.



У Португалии подбор игроков феноменальный. Будет отсутствовать Фернанду Санчеш, но это не ключевая потеря. На мой взгляд, потеря Консейсао более серьезная проблема. Но все-таки португальцы играют дома при своих болельщиках, поэтому Португалия видит себя фаворитом этого матча. Этот фаворитизм надо будет продемонстрировать непосредственно на поле. Неизвестно, забьет ли Роналду, сыграет ли он, но Жоао Феликс и Бернарду Силва в отличной форме. Подбор футболистов у португальцев классный.



В последних 7 из 9 матчей португальцы забивали не менее двух мячей. Мой прогноз, даже несмотря на то что Турция прибавила в организации, — победа Португалии и тотал больше 1,5 за хороший коэффициент 1,60. Смотрим футбол и болеем за нашу ставку», — сказал Генич.

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