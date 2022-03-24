«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Спартак» — СКА.



Ставка: победа СКА за 1.99.



«После первой победы «Спартака» в первом матче серии было столько оптимизма. Даже не столько оптимизма, сколько оптимизьму. На костях СКА и конкретно товарища Ротенберга (который нам совсем не товарищ) кто только не плясал. И лишь только умудренный опытом товарищ Лебедев (который вам как раз товарищ) продолжал тяжело вздыхать и накликать на красно-белых беду. Не прекратил он свое грязное дело и сейчас. Особенно когда посмотрел матч № 3 в серии и совсем уже не понял, откуда в ней, в этой самой серии, взялся матч № 1?

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Ну, ведь действительно, «Спартак» не знает, что с этим СКА делать. По крайней мере сейчас. Куда делось все то, что было в первой игре, почему сейчас красно-белые такие беззубые и беспомощные? Нет, я-то ответы на эти вопросы знаю, и находятся они отнюдь не в стане «Спартака», а в стане СКА. Который видел и обыгрывал всякое, в том числе и такой «Спартак». Что головомойки первого матча питерцам вполне хватило на то, чтобы перекрыть все опасные направления, разобраться, откуда исходят главные опасности, и предпринять определенные меры. Которые мы с вами сейчас и наблюдаем.



И будем наблюдать в следующем матче, я в этом ничуть не сомневаюсь. СКА знает, что делать с таким «Спартаком» и как его обыгрывать. А вот «Спартак» не знает, что делать с тем СКА, который знает, что делать со «Спартаком». Плюс лавка у питерцев ого-го, и с каждым последующим матчем серии они будут свежее красно-белых.



Вывод: третья подряд победа СКА, опять внешне не слишком убедительная, опять кому-то может показаться, что вымученная, поскольку, скорее всего, будет одержана с минимальным преимуществом в счете. Но кто смотрит на счет в плей-офф? Смотрят на итоговый результат», — сказал Лебедев.

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