«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Авангард» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.98.



«Авангард» не смог удержаться от соблазна проиграть дома. Это потому, что дома как такового сейчас у «ястребов» нет и им глубоко по барабану, что о них подумают в Подмосковье. Более того, в этом самом Подмосковье он ощущает себя не в своей тарелке.

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На выезде-то все понятно: вот соперник, вот его болельщики, вот арена, которая яростно болеет против тебя. И максимум, что на ней есть, – это куцый сектор, где собрались доехавшие свои болельщики. Все ясно, предельно понятно, и «Авангард» в таких условиях в основном побеждает. А вот когда дом – не дом, а только временное пристанище, налицо определенное смятение чувств и невозможность играть «на разрыв аорты».



Но в данный момент, на мой взгляд, куда важнее вопрос: перестроилась ли «Магнитка» с хоккея, так сказать, регулярного на хоккей плей-оффовский? По крайней мере, настолько, чтобы побеждать «ястребов» в промышленных количествах (а другого для выхода в финал конференции не хватит). На мой взгляд, определенные положительные сдвиги в игре уральцев произошли, но они наложились на определенную расслабленность «Авангарда». В четвертом матче серии ее, безусловно, уже не будет, и «Магнитке» придется тяжелее.



Правда, вышеупомянутое смятение чувств никуда не денется, но, мне кажется, «ястребы» с этим справятся. Они ведь в конце концов не вчера в Балашиху перебрались и сумели там даже Кубок Гагарина выиграть. Поэтому предположу, что, разобравшись с расслабленностью, «Авангард» в четвертом матче серии не оставит «Магнитке» шансов. Обыграв ее в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

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