«Спартак» — СКА: ставка Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА.



Ставка: победа СКА в матче за 1.54.



«В третьем матче серии СКА одержал тяжёлую победу со счётом 2:1 и вышел вперёд в серии (2-1). «Спартак» сделает всё возможное, чтобы сравнять счёт в противостоянии, но это ему не удастся, СКА снова победит. Я поставлю на победу СКА с учётом овертайма, так как в двух последних матчах армейцы побеждают с разницей в одну шайбу, а сейчас я не думаю, что СКА сможет выиграть более крупно.

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В этой серии «Спартак» выглядит очень хорошо, большой перерыв между официальными матчами помог ему подготовиться к противостоянию, и сейчас он оказывает достойное сопротивление.



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Только в первом матче мы увидели более пяти шайб, а следующие две игры завершились с одинаковым счётом 2:1. Сейчас также не жду большого количества заброшенных шайб, потому что и СКА, и «Спартак» действуют от обороны, стараются там сыграть как можно надёжнее. Если «Спартак» хочет добиться победы, по-другому действовать не может, так как у СКА более качественный состав и в открытой игре у москвичей нет шансов», — сказал Вуйтек.

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