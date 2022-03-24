Уэльс — Австрия: прогноз Ильи Казакова на игру квалификации ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на стыковой матч 1/2 финала отбора к ЧМ-2022 Уэльс – Австрия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.54.



«Поговорим о матче сборных Уэльса и Австрии – полуфинальный стыковой матч за право пробиться в Катар на чемпионат мира.

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Уэльс в этой игре выглядит небольшим фаворитом, и не только потому, что играет дома. Команда завершила групповой этап на втором месте, предсказуемо уступив Бельгии, но не проиграла ни одного домашнего матча. Уже семь встреч валлийцы не знают поражений.



Что касается австрийцев, то они выступили не очень уверенно, став только третьими в своей группе, пропустив вперед Данию и Шотландию. Но в отдельных матчах любая сборная может прыгнуть выше головы, когда на кону так много стоит. Между прочим, у австрийцев 3 победы в 4 матчах.



Думаю, что ставить на исход в этой игре не совсем верно. Уверен, что ни один из соперников, с учётом их игровых характеристик и подбора игроков, не захочет рисковать с первых минут, не полезет вперед большими силами. Жду закрытого футбола, а раз так, то предлагаю ставку на тотал меньше 2.5 гола. Не стоит гнаться за журавлём в небе, а надо спокойно держать синицу в руках», — сказал Казаков.

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Ставка на матч Уэльс — Австрия с коэффициентом 2.85.

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