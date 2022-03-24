«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на матч 2-го раунда Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Авангард» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 5.40.



«В первых двух матчах на Урале лучший клуб регулярки «Металлург» выглядел ужасно, проиграв со счётом 1:8 и 5:7. Сразу 15 пропущенных шайб, проваленное начало двух игр, дырявая оборона, растерянность… В общем, «Магнитка» воплощала собой слово «кошмар».

Владимир Вуйтек дал прогноз на 4-й матч серии «Авангард» — «Металлург».

Но в третьем матче, который прошёл в Балашихе, «Металлург» перестроился – и вчистую переиграл «Авангард» (5:2). Пусть уральцы снова пропустили первыми, опять проиграв первый период, дальше у них получалось всё. Показательно, как автор хет-трика Николай Голдобин убегал от «наевшейся» обороны омичей, да и вообще «Магнитка» лучше реализовывала свои моменты.



Очень любопытно, сможет ли главный тренер «Авангарда» Боб Хартли теперь перестроить игру своей команды, потому что инициатива в серии уже на стороне «Магнитки».



Я бы в этом матче взял кэф 5.40 на то, что «Магнитка» победит в основное время, а тотал заброшенных шайб составит больше 5.5. Потому что в первых трёх играх уже было забито 28 голов. Ну а проигрывать «Металлург» не имеет права, иначе на серии можно будет поставить крест», — сказал Лысенков.

Дарья Миронова дала прогноз на 4-й матч серии «Спартак» — СКА.



Вратарь «Динамо» Ерёменко расплакался после вылета из Кубка Гагарина.



Шипачёв назвал 0-4 в серии с ЦСКА позорным результатом.