«Авангард» — «Металлург»: эксперты назвали фаворита 4-го матча серии Кубка Гагарина

24 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу омичей.

Владимир Вуйтек дал прогноз на 4-й матч серии «Авангард» — «Металлург».

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.77. На ничью после трёх периодов дают 4.25.



Букмекеры уверены, что 4-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76.

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