Уэльс — Австрия: прогноз Артура Петросьяна на встречу отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на стыковой матч 1/2 финала отбора к ЧМ-2022 Уэльс – Австрия.



Ставка: ТМ 2.25 за 1.85.



«Говорим о матче между сборными Уэльса и Австрии в полуфинале плей-офф ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с победителем пары Шотландия – Украина летом, а после сразится за право выйти на чемпионат мира в Катаре.

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Скорее всего, матч не получится результативным. Во-первых, цена этой игры высока, поэтому никто не будет рисковать. Во-вторых, мало кто из атакующих игроков обеих команд находится в хорошей форме. Бэйл практически не играет, последний раз он забивал в прошлом году, если мы говорим о сборной. Джеймс тоже практически не забивает, играет не на своей позиции. Уилсон за «Фулхэм» регулярно отличается, но там уровень сопротивления не тот.



У Австрии похожая ситуация. Арнаутович играет явно ниже своих возможностей, его карьера пошла на спад. Забитцер практически не играет за «Баварию». Алаба держит уровень, но не играет определяющую роль в команде.



Это всё, как мне кажется, говорит за то, что много шансов отличиться у команд не будет. Первая ставка, которую здесь хочется предложить – тотал меньше 2.25 с коэффициентом 1.85. Думаю, что первый тайм особенно получится осторожным, поэтому можно поставить на ничью.



Если пытаться здесь выбрать фаворита, то склоняюсь к Уэльсу. Не только потому, что он играет дома, но и потому, что валлийцы смотрелись чуть интереснее в отборочном этапе. Австрийцы вообще провалили отбор и только из-за успешного выступления в Лиге наций попали в плей-офф. Думаю, что валлийцы небольшие фавориты в этом матче, поэтому третья ставка – Уэльс не проиграет и тотал меньше 3.5. Вот такие три варианта», — сказал Петросьян.

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Ставка на матч Уэльс — Австрия с коэффициентом 2.85.



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