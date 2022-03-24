Португалия — Турция: прогноз Эльвина Керимова на матч отбора ЧМ-2022 24 марта

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на стыковой матч 1/2 финала отбора к ЧМ-2022 Португалия — Турция.



Ставка: Португалия не проиграет и ТМ 2.5 за 2.30.



«Судя по всему, у Криштиану Роналду есть последняя возможность сыграть на чемпионате мира.

Где покажут матч Португалия — Турция?

Португалия провалила последние матчи в отборе – сначала сыграли в нулевую ничью с Ирландией в гостях, а потом в решающей игре дома умудрились проиграть Сербии. Сербия попала на чемпионат мира напрямую, а Португалия нет.



Имея такой подбор исполнителей, Фернанду Сантуш умудряется играть в оборонительный футбол, что удивительно. Сербам Португалия проиграла по делу, так как именно Сербия играла с позиции силы.



Что касается Турции, то по ходу турнира Шенола Гюнеша сменил Штефан Кунц, который добился серьезных успехов с молодежной сборной Германии. Под его руководством сборная Турции провела четыре матча, выглядела успешно, сумев занять второе место в группе.



У Турции очень крепкий состав, есть свои звезды, очень сильная линия обороны. Туркам не так просто забить – при Штефане Кунце ни в одном из матчей они не пропустили больше одного гола.



Португалия, имея грандиозный атакующий потенциал, забивает мало в последнее время. У Португалии проблемы даже не в реализации моментов, а в их создании. Скорее всего, это будет закрытый матч. Португалия будет больше контролировать мяч, но в позиционной атаке у нее серьезные проблемы. Права на ошибку нет, португальцы постараются сыграть аккуратно, а Турция может сыграть рационально и прагматично, делая ставку на контратаки.



Я не думаю, что Португалия проиграет в основное время. Мне кажется, что подойдет следующая ставка – Португалия не проиграет и тотал меньше 2,5 с коэффициентом 2,30. Я жду очень осторожного матча, не жду в этой игре фонтана голов», — сказал Керимов.

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