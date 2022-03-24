«Спартак» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф КХЛ в Москве

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют СКА и «Спартак».



Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 2.80.



«Первый матч этой серии выбивается из рамок, потому что «Спартак» разорвал СКА со счётом 6:1. Хотя на самом деле красно-белым очень хорошо везло с рикошетами, да в концовке ещё две шайбы были заброшены в пустые ворота. То есть «Спартак» победил по делу, но счёт показался не совсем по игре.

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А вот следующие два матча прошли в очень тяжёлой и упорной борьбе. Каждый гол давался с большим трудом, какие-то шайбы даже отменяли, но СКА всё равно дожимал «Спартак» за счёт мастерства игроков и более длинной лавки, а также хорошей тактической игры. Кто-то даже отмечал, что стиль СКА похож на сборную Финляндии, которая завоевала золото на Олимпиаде.



Я бы в этом матче взял кэф 2,80 на то, что СКА победит в основное время, а тотал заброшенных шайб составит меньше 5.5. Жду, что мы снова увидим низовой хоккей, а СКА поведёт в серии 3-1, потому что питерцы просто сильнее «Спартака», и это понимают все. Хотя, конечно, никто не отказался бы увидеть сенсацию», — сказал Лысенков.

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