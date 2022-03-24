Португалия — Турция: эксперты назвали фаворита стыкового матча ЧМ-2022

24 марта состоится полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022 Португалия — Турция. Начало игры — в 22:45 мск.

Где покажут матч Португалия — Турция?

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.41. Успех турок оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.35.



Букмекеры считают, что матч Португалия — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

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