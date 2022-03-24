«Спартак» — СКА: букмекеры назвали фаворита 4-го матча серии плей-офф КХЛ

24 марта в Москве состоится четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. В серии лидируют санкт-петербуржцы — 2-1.

Дарья Миронова дала прогноз на 4-й матч серии «Спартак» — СКА.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.92, успех «Спартака» оценён в 3.52, на ничью в основное время дают 4.25.



Букмекеры уверены, что 4-й матч плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

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