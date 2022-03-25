«Трактор» — «Салават Юлаев»: эксперты назвали фаворита 5-го матча серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 25 марта, состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск.

Чего ждать от 5-го матча серии «Трактор» — «Салават Юлаев»?

Эксперты уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.96, что приблизительно равно 51% вероятности. Успех «Салавата» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.45 — это 28% вероятности.



Аналитики также не уверены, что матч 1/2 финала Восточной конференции «Трактор» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.86. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.93.

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