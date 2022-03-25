Василий Уткин дал прогноз на товарищеский матч Франция — Кот-д'Ивуар

Известный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин сделал свой прогноз на товарищеский матч между сборными Франции и Кот-д'Ивуара.
Ставка: общий тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.87.
«Французы выиграли пять последних матчей и вместе с заводным Кот-д’Ивуаром устроят яркий товарищеский матч в Марселе.
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Почти все ивуарийцы играли во французской лиге и против чемпиона мира покажут свой лучший футбол. Команды легко забьют три гола, так что рекомендую ставку на тотал больше 2.5 мяча», — считает Уткин.
Встреча продёт сегодня, 25 марта, на стадионе «Велодром» в Марселе. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск. Напомним, в заявку на мартовские матчи не вошли Усман Дембеле и Курт Зума. Полный список футболистов можно посмотреть здесь.
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Ставка на матч Франция — Кот-д'Ивуар с коэффициентом 2.23.
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