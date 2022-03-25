«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Максима Лебедева на 5-й матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный журналист Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Трактор» — «Салават Юлаев».
Ставка: «Салават Юлаев» победит в основное время за 3.46.
«Как говорил ещё на заре Континентальной лиги Зинэтула наш Хайдарович Билялетдинов, выигравший два первых Кубка Гагарина (из-за чего главный трофей лиги чуть не переименовали в Кубок Татарина), в каждом розыгрыше должен был матч, когда тебя славно повозят мордой об лёд. Даже если ты потом выиграешь всё, что только можно.
Чего ждать от 5-го матча серии «Трактор» — «Салават Юлаев»?
Вот и у «Салавата» случился такой матч, когда его на глазах собственных болельщиков славно повозили мордой об лёд. При этом в моих глазах уфимцы всё равно остаются фаворитами в данной серии просто потому, что у них гораздо больше опыта, и опыта разнообразного.
Более того, я уверен, что такое, прости господи, унавоживание придаст уфимцам в следующем матче дополнительный тонус, гораздо больший, чем мог бы придать тренерский мат в раздевалке и даже полёты в головы наиболее проштрафившихся игроков тяжёлых предметов. То есть можно констатировать, что с психологической точки зрения челябинцы, размазав уфимцев у них дома, практически подписали себе приговор на следующий матч.
Поэтому предположу, что следующий матч разозлённые юлаевцы выиграют. Пусть там не будет ответного волочения мордой по льду, а будет всего лишь скромная победа с минимальным преимуществом в счёте, но она будет, причём в основное время».
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