Александр Гребнев — Алексей Махно: прогноз Камила Гаджиева на бой AMC Fight Night

Президент MMA-промоушена Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой Александр Гребнев — Алексей Махно, который состоится в рамках AMC Fight Nights.
Ставка: победа Алексея Махно за коэффициент 1.62.
«Я бы шансы оценил как 50 на 50. Гребнев себя ярко показал в предыдущем поединке, чего не скажешь про Алексея, но опыт Махно – один из главных его аргументов.
Головкин — Мурата: когда бой, где покажут.
Если Алексей в хорошей форме, то он бы был моим фаворитом. Кто даст гарантию, что он в хорошей форме? Никто. Думаю, что бой пройдёт всю дистанцию», — считает Гаджиев.
Бой основного карда вечера AMC Fight Night пройдёт сегодня, 25 марта, в Астрахани. Начало — не ранее 19:00 мск. Гребнев занимает 515-е место в мировом рейтинге полусреднего веса, а Махно — 314-е.
Хабиб: если оскорбляете чужую семью, будьте готовы отвечать за слова.
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