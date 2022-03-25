«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на 5-й матч серии Кубка Гагарина

Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек сделал прогноз на пятый матч серии «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «Трактора» за 1.53.

«Прошлый матч завершился со счётом 7:1 в пользу «Трактора», и такой результат стал очень неожиданным. В том матче травму получил Лукаш Седлак, и он, скорее всего, не сможет сыграть в оставшихся встречах серии, что станет потерей для «Трактора».

Чего ждать от 5-го матча серии «Трактор» — «Салават Юлаев»?

В предстоящем матче сложно выделить фаворита, но игра пройдёт в Челябинске, поэтому отдаю предпочтение «Трактору», хотя «Салават» сделает всё возможное для успешного результата. В прошлой игре «Трактор» одержал разгромную победу в гостях, но сейчас он не сможет так легко расправиться с Уфой, хотя, конечно, должен выигрывать этот матч.



Возможно, на «Салавате» сказывается отсутствие лидеров, которые недавно покинули команду. После этого команда играла на эмоциях, другие игроки получили шанс себя проявить, но спустя несколько матчей сказывается класс команды, и мы видим, что сейчас «Трактор» превосходит «Салават» в качестве игры.

Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч серии «Трактор» — «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев» в матчах на своём льду старался играть в атакующий хоккей, но в выездной игре он сыграет от обороны, тем более после того, как в прошлом матче пропустил семь шайб. В первых двух матчах серии уфимцы также играли от обороны, в первой игре им даже удалось не пропустить. Сейчас вряд ли «Салават Юлаев» сыграет надёжно в обороне, «Трактор» сможет несколько раз поразить ворота соперника.



Поставлю на победу «Трактора» с учётом овертайма, потому что не исключаю возможности ничейного результата, хотя с большей долей вероятности всё закончится победой хозяев в основное время.



В этой игре может быть больше пяти заброшенных шайб, особенно если «Трактор» быстро откроет счёт, тогда «Салавату» нужно будет идти вперёд, отыгрываться, и в таком случае «Трактор» сможет ловить гостей на контратаках. Да и в целом у команд классные нападающие, которые могут организовать большое количество опасных моментов и голов».

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