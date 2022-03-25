«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Дарьи Мироновой на пятый матч серии плей-офф КХЛ

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая события Континентальной хоккейной лиги, сделала ставку на пятый матч серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев».
Ставка: итоговая победа «Трактора» за 1.54.
«Серия получается фееричной, несмотря на то что старт был тяжеловатым. Интересная черта команд — к каждому следующему матчу они полностью перестраиваются друг под друга. Кто бы мог подумать, что «Трактор» разгромит «Салават» в Уфе 7:1.
«Трактор» — «Салават»: когда начало 5-го матча, где смотреть.
Психологическое преимущество на стороне челябинцев. Аншлаг на трибунах, раскалённая сталь в сердцах.
Жёсткость нарастала по ходу серии, ничего удивительного в том, что в четвёртой игре прорвало. Бэйлен, который обычно лезет на пятак, а не на рожон, заступился за партнёра, навалял капитану уфимцев. Панин, в свою очередь, получил три игры дисквалификации. После этого приговора кэф на победу «Трактора» вырос. И учитывая то, что у челябинцев в Уфе получалось всё: броски долетали до ворот, много блокированных, контроль шайбы в атаке, успех на «точке», думаю, что дома этот сценарий не изменится.
Надо цепляться за лучшее. «Трактор» может играть в быстрый и прогрессивный хоккей, для этого есть всё и все. Но в любой момент челябинцы могут закрыться и действовать по счёту. А работать придётся и за Седлака, ожидайте изменения в сочетаниях.
Да, «Салавату» пришлось многое менять в связи с отъездом легионеров, но по-прежнему не видно лидера. Тихонов, пожалуй, самый продвинутый и напористый игрок. Здорово проявляет себя молодёжь.
На данный момент победа «Трактора» при любом исходе выглядит логичнее».
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