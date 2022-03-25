«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Дарьи Мироновой на пятый матч серии плей-офф КХЛ

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая события Континентальной хоккейной лиги, сделала ставку на пятый матч серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «Трактора» за 1.54.

«Серия получается фееричной, несмотря на то что старт был тяжеловатым. Интересная черта команд — к каждому следующему матчу они полностью перестраиваются друг под друга. Кто бы мог подумать, что «Трактор» разгромит «Салават» в Уфе 7:1.

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Жёсткость нарастала по ходу серии, ничего удивительного в том, что в четвёртой игре прорвало. Бэйлен, который обычно лезет на пятак, а не на рожон, заступился за партнёра, навалял капитану уфимцев. Панин, в свою очередь, получил три игры дисквалификации. После этого приговора кэф на победу «Трактора» вырос. И учитывая то, что у челябинцев в Уфе получалось всё: броски долетали до ворот, много блокированных, контроль шайбы в атаке, успех на «точке», думаю, что дома этот сценарий не изменится.

Надо цепляться за лучшее. «Трактор» может играть в быстрый и прогрессивный хоккей, для этого есть всё и все. Но в любой момент челябинцы могут закрыться и действовать по счёту. А работать придётся и за Седлака, ожидайте изменения в сочетаниях.



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