Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Трактор» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн 5-й матч серии, прямой эфир, трансляция

«Трактор» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн 5-й матч серии, прямой эфир, трансляция
Комментарии

Сегодня, 25 марта, состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск.

Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч серии «Трактор» — «Салават Юлаев».

Посмотреть игру в прямом эфире можно на каналах «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ».

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.96, а успех «Салавата» оценён экспертами в 3.45. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15.

Аналитики также не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.86. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Буллит в основное время доступен за 10.00.

Владимир Вуйтек сделал прогноз на пятый матч серии «Трактор» — «Салават Юлаев».

Капитан «Салавата Юлаева» дисквалифицирован на три матча за удар в голову.

Роман Ротенберг рассказал, за счёт чего СКА победил «Спартак» в 4-м матче.

Вайсфельд назвал главную причину провала «Динамо» в серии с ЦСКА.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022