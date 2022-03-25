«Трактор» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн 5-й матч серии, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 25 марта, состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск.

Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч серии «Трактор» — «Салават Юлаев».

Посмотреть игру в прямом эфире можно на каналах «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ».

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.96, а успех «Салавата» оценён экспертами в 3.45. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15.



Аналитики также не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.86. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Буллит в основное время доступен за 10.00.

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