«Баффало» — «Вашингтон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, сделала прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Вашингтон».

Ставка: индивидуальный тотал «Баффало» больше 2 шайб за 1.48.

«Последние пять матчей Томпсон набирает очков не меньше, чем Кузнецов (по шесть у каждого) и забивает так же часто, как и Овечкин (по четыре). Но в целом картина печальна: «Баффало» пропускает в среднем по 3,5 шайбы за матч, а «Вашингтон» радует соперников минимум тремя.

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Отрыв «Вашингтона» от «Коламбуса» приличный — 13 очков, но проблема в том, что «столичные» уже не в топе конференции.



B последних шести играх «Баффало» обыгрывал четыре команды более высокого посева, поэтому утверждать, что поход будет лёгким, нельзя.



Да, и «Вашингтон» удивляет своей нестабильностью. Два поражения подряд от «Блюз» и «Старз», больше двух шайб столичные забить не смогли. С другой стороны, в тех встречах отличались именно россияне: Кузнецов, Овечкин, Орлов. Сногсшибательным походом за Кубком Стэнли пока не пахнет, но желаем Овечкину набивать результативный километраж. Просело и большинство команды.



У «Баффало» же три победы кряду за пределами основного времени. На данном этапе «Вашингтон» не выглядит очевидным фаворитом, но и слепо верить в «зубров» я бы не стала.



«Вашингтон» девять игр кряду пропускает минимум две шайбы за матч. Поэтому вариант ИТБ2 «Баффало» кажется более-менее правдоподобным».

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