Франция — Кот-д'Ивуар: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет в эфире

Сегодня, 25 марта, состоится товарищеская встреча сборных Франции и Кот-д'Ивуара. Стартовый свисток на стадионе «Велодром» в Марселе прозвучит в 23:15 мск.

Прогноз на матч Франция — Кот-д'Ивуар с коэффициентом 2.23.

Прямую трансляцию из Франции в своём эфире будет транслировать сервис Okko.

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех сборной Кот-д'Ивуара оценивается букмекерами коэффициентом 8.00. Поставить на ничью можно за 4.65.

При этом аналитики сомневаются, что товарищеская встреча сборных получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.

Напомним, ранее в заявку не попали Усман Дембеле и Курт Зума. Посмотреть полный список футболистов можно здесь.

Хакими может покинуть «ПСЖ», Месси и Неймар с ним не общаются.

Мостовой: сборная Португалии вчера открыла бутылочку крепкого.

Аршавин: готовьтесь к тому, что уровень чемпионата России упадёт.