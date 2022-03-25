Франция — Кот-д'Ивуар: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет в эфире

Сегодня, 25 марта, состоится товарищеская встреча сборных Франции и Кот-д'Ивуара. Стартовый свисток на стадионе «Велодром» в Марселе прозвучит в 23:15 мск.
Прогноз на матч Франция — Кот-д'Ивуар с коэффициентом 2.23.
Прямую трансляцию из Франции в своём эфире будет транслировать сервис Okko.
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех сборной Кот-д'Ивуара оценивается букмекерами коэффициентом 8.00. Поставить на ничью можно за 4.65.
При этом аналитики сомневаются, что товарищеская встреча сборных получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.
Напомним, ранее в заявку не попали Усман Дембеле и Курт Зума. Посмотреть полный список футболистов можно здесь.
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