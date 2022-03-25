Аргентина — Венесуэла: время начала, где смотреть онлайн, какой канал покажет, прямой эфир

В ночь на 26 марта состоится матч 17-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Венесуэла. Начало игры — в 2:30 мск.
Прогноз на матч Камерун — Алжир с коэффициентом 2.80.
Игра не будет показана на территории России, посмотреть встречу можно на Sony Pictures Sports Network.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех венесуэльцев оценён экспертами в 20.50. Ставки на ничью принимаются за 7.40.
Аналитики также уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.87. Поставить на «обе забьют» можно за 3.04.
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