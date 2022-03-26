СКА — «Спартак»: эксперты оценили шансы красно-белых в 5-м матче серии КХЛ

26 марта состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

Владимир Вуйтек дал прогноз на пятый матч серии СКА — «Спартак».

СКА ведёт в серии со счётом 3-1. В случае победы подопечные Романа Ротенберга пробьются в финал конференции.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.53, успех «Спартака» оценён в 5.45. Ничья по итогам основного времени доступна за 4.95.



Букмекеры уверены, что 5-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Где покажут пятый матч серии СКА — «Спартак»?

Со слезами на глазах. Легендарный вратарь Ерёменко покидает хоккей.

Капризов вышел на третье место в истории «Миннесоты» по очкам за сезон.

Роман Ротенберг: СКА всегда стремится играть первым номером.