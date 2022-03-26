«Металлург» — «Авангард»: эксперты назвали фаворита пятого матча серии Кубка Гагарина

Пятый матч серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» состоится 26 марта в Магнитогорске. Начало — в 15:00 мск.

Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч серии «Металлург» — «Авангард».

После четырёх игр счёт в серии равен, каждая из команд одержала по две победы.

В пятом матче фаворитом считается «Металлург». Ставки на победу магнитогорцев принимаются с коэффициентом 2.25, успех «Авангарда» идёт за 2.95, а ничья в основное время — за 3.95.

Букмекеры ждут высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы оценён в 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — в 2.55. Коэффициент на гол до истечения первой минуты — 14.0.

Итоговая победа «Металлурга» доступна за 1.72, победа «Авангарда» с учётом дополнительного время — за 2.18.

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