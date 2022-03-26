«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на 5-й матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный журналист Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Авангард».

Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 1.74.

«Полуфиналы конференций подходят к своему логическому завершению, и, даже если в некоторых из них ещё ничего не понятно, они всё равно закончатся самое позднее в седьмом матче, пусть даже в нём придётся играть овертаймы до утра.

Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч серии «Металлург» — «Авангард».

И у нас на повестке дня сегодня серия, которая вполне может затянуться и до седьмого матча. Потому что «Магнитка», которая в начале этой серии выглядела этаким тельцом на жертвенное заклание и супротив действующего чемпиона совсем не тянула, неожиданно пришла в себя и заиграла, когда от неё этого уже устали ждать. Тут, конечно, наложились внешние обстоятельства, главным из которых можно считать отсутствие у «Авангарда» собственного дома. В прошлом сезоне этот факт тоже имел место, но «ястребам» совсем не помешал, а где-то даже помог. Но теперь почему-то включился.



Кроме того, восхищает работа тренерского штаба «Магнитки». Который не только досконально и оперативно разобрался во всех слабых местах «Авангарда», не только выработал способы максимального воздействия на эти самые слабые места, но и сподобил игроков их использовать. Все тренеры точно знают, как надо правильно играть. Более того, все могут рассказать своим игрокам, как надо правильно играть. А вот сделать так, чтобы они в итоге правильно заиграли, могут только гениальные тренеры, их у нас единицы, и каждого из них мы знаем поимённо.

«Металлург» — «Авангард», 5-й матч: когда начало, где покажут.

Так вот, тренерский штаб «Магнитки» в полном составе сейчас и метит в эти самые гении. Потому что для начала он смог справиться с психологическим провалом, наверняка возникшим после двух домашних поражений. А затем он научил своих подопечных, как правильно играть против действующего чемпиона, который по целому ряду объективных показателей «Магнитку» превосходит. И вот уже 2-2, и серия начинается сначала, только теперь это уже серия до двух побед, и «Магнитка» имеет в ней психологическое преимущество.



В тренерском штабе «Авангарда» тоже, конечно, не школьники сидят, и все это прекрасно понимают. И будут вырабатывать свои контраргументы. Сумеют ли реализовать – другой вопрос. А у нас пятый матч, победитель которого возьмёт всю серию с вероятностью в 78 процентов. И раз уж тренерский штаб «Магнитки» так себя зарекомендовал, то, на мой взгляд, в него можно поверить. Как поверить и в третью подряд победу уральцев, на этот раз дома, в тяжелейшем, самом тяжёлом и упорном матче серии, скорее всего, за пределами основного времени, а это автоматически означает, что с минимальным преимуществом в счёте. Думаю, и тотал в этом матче будет не таким большим, как раньше».

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