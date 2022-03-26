«Металлург» — «Авангард»: где смотреть 5-й матч серии, онлайн-трансляция, прямой эфир

Сегодня, 26 марта, в Магнитогорске состоится пятый матч серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало — в 15:00 мск. После четырёх игр счёт в серии равный, каждая из команд одержала по две победы.

Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч серии «Металлург» — «Авангард».

Посмотреть онлайн-трансляцию можно на телеканале «Матч ТВ».

Фаворитом в пятом матче считается «Металлург». Ставки на победу магнитогорцев принимаются с коэффициентом 2.25, успех «Авангарда» идёт за 2.95, а ничья в основное время — за 3.95.



Букмекеры ждут высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы оценён в 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — в 2.55. Коэффициент на гол на первой минуте — 14.0.



Итоговая победа «Металлурга» доступна за 1.72, победа «Авангарда» с учётом дополнительного времени — за 2.18.

Владимир Вуйтек сделал прогноз на 5-й матч серии СКА — «Спартак».



Почему «Металлург» захватит лидерство в серии с «Авангардом»?

Лучший русский в НХЛ. Как 24-летний Капризов стал легендой «Миннесоты».

Вайсфельд назвал главную причину провала «Динамо» в серии с ЦСКА.