СКА — «Спартак»: прямая трансляция, где смотреть 5-й матч в прямом эфире, по какому каналу

Сегодня, 26 марта, состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 мск. Петербуржцы ведут в серии со счётом 3-1. В случае победы подопечные Романа Ротенберга пробьются в финал конференции.
Овечкин вплотную приблизился к Курри по набранным очкам в НХЛ.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.53, успех «Спартака» оценён в 5.45. Ничья по итогам основного времени доступна за 4.95.
Букмекеры уверены, что 5-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.
Лучший русский в НХЛ. Как 24-летний Капризов стал легендой «Миннесоты».
ФХР отреагировала на обвинения ИИХФ в нарушении кодекса этики.
«Калгари» — «Эдмонтон»: Макдэвид и Драйзайтль не подведут.
«Сент-Луис» — «Каролина»: Тарасенко себя покажет, но это не спасёт.
- 26 марта 2022
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 25 марта 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 24 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00