«Металлург» – «Авангард»: ставка Дарьи Мироновой на пятый матч серии плей-офф

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, сделала ставку на пятый матч серии между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом».

Ставка: индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 шайб за 1.50.

«На данном этапе у нас две константы: победы одерживают гости и в каждой игре тотал больше шести.

Почему «Авангард» проиграет «Металлургу» в пятом матче серии?

Открывая серию в Магнитогорске, «Авангард» явно был свежее. Уже к концу третьего матча нехватка кадров дала о себе знать. Игра в две пары обороны, хотя молодые оборонцы стараются успевать и перехватывать как можно больше шайб, прежде всего отражается на самих хоккеистах, которым нужно и блокировать, и забивать. В конце четвёртого матча буйный Каблуков отскочил три раза, не заработав штрафы за чрезмерную жёсткость. Выводить соперника из себя за две минуты до поражения — дело тщетное.



Да, это странно, три шайбы «Авангарда» не были засчитаны, но под детальным разбором, всё было по делу. Вне игры, помеха вратарю, вне игры. Появление в составе Комарова также не дало плоды, бессмысленно долбать соперников, которые всё равно забивают. Уверена, что в следующем матче «Авангард» начнёт именно с таких штучек: залезть под кожу соперника со старта. В чем добавил «Металлург»? Прежде всего, в блокировке бросков! То, что обычно лучше всего делал «Авангард» на выезде, стал выполнять «Металлург». Силовые приёмы снизились, команда стала больше создавать и использовать моментов.



Отличная, эмоциональная серия, но победит в ней более терпеливый и свежий соперник. Психологическое преимущество снова на стороне «Металлурга», который пока что не радовал своих болельщиков домa. Но учитывая то, что «Авангарду» не засчитали три гола, есть недосказанность и злость. Выберу ИТБ 2 у гостей».

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